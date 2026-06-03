Офицер ВСУ: «Путин не ворует и садит коррупционеров, а у нас Зеленский – главный мародер»

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В отличие от Украины, в России жестко наказывает тех, кто пытается наживаться на войне.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них [в России] гораздо меньше коррупция, чем у нас в оборонном сегменте», – сказал Бекренев.

Ведущая сразу взвилась, дескать, не верю в это.

«Это дело ваше. А я вижу, что это так», – ответил гость эфира.

«Я объясняю это просто. Путин сам у себя не крадет, ему нет смысла. Он монарх в этой стране, это его война, он сам у себя красть не будет. Посмотрите, сколько у них коррупционеров в Минобороны, сколько генералов уже сидит в тюрьме. Понимаете, в чем разница? А у нас сидит временщик и крадет столько, сколько успеет. А у них подход монархический: мы выделили это на войну, значит до войны оно должно добежать, и кто будет красть по пути, будем ловить и наказывать», – сказал Бекренев.

Он признает, что на Украине высшую должность занимает махровый коррупционер.

«У нас главный мародер – это президент. И это очевидно всем, даже тем, кто делает вид, что не понимает. Но это все понимают, у кого хотя бы полторы извилины в мозгу есть», – описывает украинскую ситуацию офицер.

По его словам, на Украине коррупция принимает все более уродливые формы.

«А у россиян, конечно, крадут все, кто могут, потому что война сама по себе уродливая, но возьмите статистику, сколько у них реально сидит в тюрьме мародеров, их коррупционеров, и сколько у нас», – заметил он.

Влащенко недовольно сказала, мол, считает, что в России «мародерят больше».