Захарова призвала к бойкоту «BBC» и других недобросовестных СМИ

Работники западных антироссийских СМИ, проигнорировавшие трагедию в Старобельске, продолжают радостно тусоваться на крупных мероприятиях в Москве и Питере.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не поверите, кто у нас ходит на форуме, наслаждается жизнью. Стив Розенберг, BBC. Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска.

Здесь не надо будет отстаивать позицию перед штаб-квартирой BBC в Лондоне о том, что это обязательно надо показать, потому что это и есть суть того, что происходит. Здесь можно набрать контактов, засветиться.

Вы можете себе представить, мы получили официальное письмо от BBC с объяснением их политической позиции, которая не дает им возможность приехать и снять руины колледжа в Старобельске. А он здесь.

Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как наплюй в глаза – все божья роса. Совести нет. Это абсолютный цинизм», – сказала Захарова.