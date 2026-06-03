Удары по Киеву станут обыденностью войны – гей-бандеровец

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Киевлянам придется привыкнуть к тому, что конфликт будет заморожен на линии фронта из-за расширяющейся килзоны, но российские удары по столице станут действительно системными.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас видим, как фронт фактически начинает останавливаться, потому что у россиян нет возможности продвигаться. И мы не знаем, насколько украинские войска могут контратаковать. Эта килзона настолько увеличивается, что в принципе имеет тенденцию к параличу усилий обеих армий. Возможно, даже в ближайшем будущем. Но означает ли это окончание войны? У меня нет такой уверенности по одной простой причине: американская и иранская война вообще не нуждалась в участии ни одного военного. Сейчас война может происходить в качестве интенсивных ракетных ударов для уничтожения инфраструктуры противника и его городов. Что, в принципе, происходило, последний такой удар, направленный на уничтожение Киева… Я не исключаю, что такие удары станут будничностью российско-украинской войны в ближайшие годы без смены линии фронта», – сказал он.

«И к такой войне мирным гражданам, которые станут мишенью такой войны, причем по обе стороны фронта, потому что, когда будет Украина атаковать российские заводы, российские порты, которые находятся тоже в застройке, будут страдать и мирные граждане Российской Федерации. Они тоже будут погибать. Это будет обыденностью следующих лет», – заявил Портников.

Ранее мы писали, что Россия будет чаще применять гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по Украине, потому что ПВО ВСУ нечем сбивать такие цели.