Приготовьтесь: Россия будет бить неуязвимыми «Цирконами» всё чаще – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
02.06.2026 17:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 774
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет чаще применять гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по Украине, потому что ПВО ВСУ нечем сбивать такие цели.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет чаще применять гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по Украине, потому что ПВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Романенко, Россия скопила «огромное количество» таких ракет.

«В тех данных, что давало нам ГУР по состоянию на 15 апреля этого года, Россия накопила 230 «Цирконов» при темпе выпуска три таких ракеты в месяц. Непонятно, каким образом они накопили такое количество ракет – скорее всего, даются цифры по всем флотам: по Северному, Тихоокеанскому, Черноморскому плюс те ракеты, которые используются на суше», – сказал он.

«Но все равно это огромное количество. Именно из-за этого будут в таком же темпе «Цирконы» применяться при ударах по Украине. Потому что сегодня мы не сбили ни одного «Циркона», а для россиян это за счастье, когда они находят что-то, какое-то оружие, удар которым они считают неотвратимым, они начнут массово применять это оружие», – переживал Романенко.

Отметим, что Россия нанесла новый удар возмездия по Украине минувшей ночью, большая часть из задействованных 656 «Гераней» и 73 ракет разных типов были направлены на Киев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Приготовьтесь: Россия будет бить неуязвимыми «Цирконами» всё чаще – укро-эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить