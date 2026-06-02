Россия входит в режим тотальной войны – Станкевич

Максим Столяров.  
02.06.2026 17:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1024
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Закончить СВО можно только путём уничтожения бандеровского режима в Киеве.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Закончить СВО можно только путём уничтожения бандеровского режима в Киеве. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Весь вопрос в подводке к урегулированию. До недавнего времени я считал возможным, что финал будет без военного разгрома Украины. Так завершается 90% войн.

Но сейчас этот вариант всё менее и менее возможен. Россия будет воевать до разгрома и изменения природы режима. Потому что это уже не просто враждебный режим. Это режим, который разделяет идеи абсолютного зла.

И он подчеркивает ментальную пропасть между нами. А для того, чтобы было управляемое неполное поражение, нужно иметь какие-то ментальные мостики. А этот режим тащит кости Коновальца, Мельника, Бандеры и прочей нечисти – с почетом хоронит в центре Киева и присягает им на верность.

Такое изменение природы режима меняет природу войны. Кстати, недавно Путин сказал об изменении природы войны. Россия переходит к элементам тотальной войны», – сказал Станкевич.

«Чего не хватало в СВО? Три элемента: инфраструктурная война, война городов и удары по руководству. Инфраструктурная война частично появилась минувшей зимой. Войны городов пока так и не было, и ударов по руководству тоже не было. Вот, видимо, Россия будет добавлять эти недостающие элементы.

Каждый крупный город имеет всего 5-7, в зависимости от размера, систем жизнеобеспечения. И ни разу еще Россия не пробовала хотя бы 2-3 этих систем жизнеобеспечения по какому-то крупному городу отключить. Видимо, будут пытаться», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия входит в режим тотальной войны – Станкевич

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить