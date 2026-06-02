Россия входит в режим тотальной войны – Станкевич

Закончить СВО можно только путём уничтожения бандеровского режима в Киеве.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Весь вопрос в подводке к урегулированию. До недавнего времени я считал возможным, что финал будет без военного разгрома Украины. Так завершается 90% войн.

Но сейчас этот вариант всё менее и менее возможен. Россия будет воевать до разгрома и изменения природы режима. Потому что это уже не просто враждебный режим. Это режим, который разделяет идеи абсолютного зла.

И он подчеркивает ментальную пропасть между нами. А для того, чтобы было управляемое неполное поражение, нужно иметь какие-то ментальные мостики. А этот режим тащит кости Коновальца, Мельника, Бандеры и прочей нечисти – с почетом хоронит в центре Киева и присягает им на верность.

Такое изменение природы режима меняет природу войны. Кстати, недавно Путин сказал об изменении природы войны. Россия переходит к элементам тотальной войны», – сказал Станкевич.