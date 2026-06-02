Россия входит в режим тотальной войны – Станкевич
Закончить СВО можно только путём уничтожения бандеровского режима в Киеве.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Весь вопрос в подводке к урегулированию. До недавнего времени я считал возможным, что финал будет без военного разгрома Украины. Так завершается 90% войн.
Но сейчас этот вариант всё менее и менее возможен. Россия будет воевать до разгрома и изменения природы режима. Потому что это уже не просто враждебный режим. Это режим, который разделяет идеи абсолютного зла.
И он подчеркивает ментальную пропасть между нами. А для того, чтобы было управляемое неполное поражение, нужно иметь какие-то ментальные мостики. А этот режим тащит кости Коновальца, Мельника, Бандеры и прочей нечисти – с почетом хоронит в центре Киева и присягает им на верность.
Такое изменение природы режима меняет природу войны. Кстати, недавно Путин сказал об изменении природы войны. Россия переходит к элементам тотальной войны», – сказал Станкевич.
«Чего не хватало в СВО? Три элемента: инфраструктурная война, война городов и удары по руководству. Инфраструктурная война частично появилась минувшей зимой. Войны городов пока так и не было, и ударов по руководству тоже не было. Вот, видимо, Россия будет добавлять эти недостающие элементы.
Каждый крупный город имеет всего 5-7, в зависимости от размера, систем жизнеобеспечения. И ни разу еще Россия не пробовала хотя бы 2-3 этих систем жизнеобеспечения по какому-то крупному городу отключить. Видимо, будут пытаться», – добавил он.
