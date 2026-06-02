Армения нажилась на антироссийских санкциях

Елена Острякова.  
02.06.2026 14:13
ВВП Армении вырос за последние 5 лет на 54% за счет обхода западных санкций против России.

Об этом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Рост начался в основном с 2022 года с наложением на Россию международных санкций. То есть рост экономики ситуативный и связан с обходом санкционных режимов. Мы как член ЕврАзЭС такую возможность бизнесу даем. Все мои знакомые россияне имеют армянские кредитные карточки, у них открыты счета в армянских банках, они путешествуют за пределы России через Армению», – сказал Кочарян.

Он назвал доходы армянских банков «фантастическими» и добавил, что армянский бизнес получил возможность реэкспорта очень большой группы товаров.

«Представьте, самый большой налогоплательщик Армении сегодня – это компания, которая торгует мобильными телефонами. Это официальная статистика. Они продают столько телефонов, что если взять все население Армении, включая новорожденных, получится, что раз пять в году каждый из них меняет свой «Эппл» или «Самсунг», – сказал Кочарян.

