«Сначала санкции, потом – переговоры»: в ЕС уверовали, что смогут додавить Россию

Брюссель намерен до конца следующей недели согласовать новый санкционный пакет против России. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на информированных европейских чиновников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В материале отмечается, что подготовка показывает, что ЕС усиливает давление давления на Россию, «а не стремится к переговорам, несмотря на призывы некоторых лидеров стран ЕС назначить специального посланника для мирных переговоров».

«Идея заключается в том, что после лета Украина может оказаться в более сильной позиции. Назначение специального посланника на этом этапе может подорвать давление на Россию именно тогда, когда Украина начинает менять ход войны в свою пользу», – сказал изданию один из чиновников.

Среди предлагаемых мер – санкции против российских энергокомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», ограничения для банков и судов, возможная заморозка потолка цен на нефть. При этом полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и запрет на морские перевозки, признают дипломаты.

Кроме того, издание указывает, что в очередной раз ЕС попытается ввести санкции против Патриарха РПЦ Кирилла. При этом последняя такая попытка не увенчалась успехом из-за позиции Венгрии, где, правда, теперь сменилась власть.

«Мы ожидаем, что ограничительные меры будут распространяться на дополнительные суда теневого флота и его широкую экосистему», — прокомментировал ожидаемый пакет представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Кроме того, он считает, что «пришло время заняться вопросом «Росатома», который на Украине относят к «части военной машины Путина».

«Между переговорами с Москвой и санкциями, ЕС сделал выбор: сначала санкции, потом переговоры», — резюмирует «Политико».