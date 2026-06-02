О том, как американский консерватор разрушила мифы западной пропаганды и заставила «говорящие головы» снова завизжать, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», Алексей Муратов.

Американская журналистка, автор бестселлеров и бывшая звезда TheDailyWire Кэндис Оуэнс приехала в Москву по дороге на Петербургский международный экономический форум. И просто обалдела.

«Не знаю, чего я ожидала, но я точно не ждала ЭТОГО, – написала она в соцсети X. – Москва – невероятно прекрасный город. Чистота, красота и порядок меня искренне шокировали. Ничего общего с тем, как его представляют в западных медиа».

Оуэнс – это тот самый случай, когда «своя» становится врагом для тех, кто привык врать. Критик BLM, феминизма и Демократической партии. Основательница движения BLEXIT. Жёсткий оппонент Израиля, которого она называет «оккультной нацией». В 2025 году президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит подал на неё в суд – за то, что она публично заявила: первая леди Франции родилась мужчиной.

Оуэнс была активной сторонницей Дональда Трампа. Но потом разошлась с ним во взглядах. Вплоть до того, что назвала его «предателем» – за безоглядную поддержку Израиля и втягивание Америки в новую войну.

И вот этот человек приезжает в Москву и видит не «империю зла», а чистый, красивый, благоустроенный город. И говорит об этом открыто.

А где же чистота, красота и порядок в «образцовых» столицах Запада? В Париже месяц бастовали мусорщики – на улицах скопилось более 10000 тонн отходов, а туристы жаловались на фекалии и полчища крыс. В Барселоне власти сносят палаточные лагеря бездомных… из-за нашествия крыс. В Лондоне горы мусора и крысы, а количество нуждающихся в жилье по всей Англии перевалило за рекордные 180 000 человек. В Лос-Анджелесе бездомные живут в палаточных городках, целые кварталы захвачены мусором и крысами, а число бездомных в округе превышает 75 000. Улицы «зомби», зависающие в наркотическом ступоре. Рост этнического криминала зашкаливает по всем странам «Золотого миллиарда».

И это не единичные случаи, а системный кризис, который западные СМИ упорно замалчивают. Им проще обвинить Оуэнс в сговоре с Россией, чем признать, что их собственная цивилизация гниет заживо.

Реакция западных медиа и их приспешников была предсказуема. Сооснователь DailyWire Бен Шапиро, бывший начальник Оуэнс, назвал её визит актом «идеологического саботажа». Потому что правда – это всегда саботаж для тех, кто строит свою власть на лжи. Им проще обвинить Оуэнс в сговоре с Россией, чем признать, что их собственная цивилизация гниет заживо.

Как говорит сама Оуэнс, всё это напоминает притчу о пещере Платона. Западные обыватели с рождения смотрят на тени на стенах – карикатурные образы России, нарисованные CNN и BBC. И принимают эти тени за реальность. Когда же кто-то вроде Оуэнс выходит из пещеры и видит настоящий мир, солнечный свет, чистоту и порядок, – в пещере поднимается паника. «Саботаж! Ложь! Сговор с русскими!». Потому что если правда выйдет наружу, то рухнет вся система, кормящаяся на страхе и ненависти.

Оуэнс разрушила информационную блокаду. Она показала своим миллионам подписчиков, что Россия – это не то, что им вдалбливают в головы десятилетиями. Теперь в стане западных «говорящих голов» настоящая истерика. А мы с вами, коллеги, просто берём попкорн и наблюдаем, как рушатся очередные мифы «свободного» мира.