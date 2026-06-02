Российские спецслужбы найдут чинов ВСУ, ударивших по общежитию в Старобельске. Их либо уничтожат, либо задержат и отправят под суд.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня спрашивают – найдут ли тех, кто обстрелял Старобельск? Вы понимаете, при современных технологиях это возможно.

Я знаю тех людей, которые продолжают работать по своему направлению, выслеживают боевиков, которые брали в заложники наших людей и в Буденновске, и в Кизляре.

Они до сих пор этим занимаются. Всех тех, кто нападал на шестую роту, тоже ищут. Обратите внимание на сообщения в прессе, вы легко это найдёте – каждый год-два кого-то из них находят. И сажают», – сказал Сладков.