СВО дала возможность устроить 37 год вороватым чиновникам – Кашеварова

После начала СВО российские правоохранители и спецслужбы начали массово заводить уголовные дела против ворующих чиновников.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«СВО дала толчок нашим силовикам начать уголовные дела, которые были под ковром. То есть материалы были, а уголовных дел не было.

И вот по этим материалам, если мы посмотрим: бывший мэр Омска, бывший мэр Иванова, вице-губернатор один, вице-губернатор другой. Я вот считала, у нас сейчас несколько сотен чиновников под уголовными делами.

У нас просто началась массовая чистка. 37-й год для чиновников, но не для народа. Просто их всех начали чистить и сажать», – сказала Кашеварова.