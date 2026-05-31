Кит Келлог: Не сдавать Донбасс без боя – пусть русские повоюют

Вадим Москаленко.  
31.05.2026 19:43
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Нельзя сдавать без боя оставшиеся под контролем Киева территории ДНР, поскольку это будет означать потерю хорошо укреплённых городов, за которые ещё можно держать оборону.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, он [Путин] пытается оказать сильное давление на Донецкую область. Я считаю, что нельзя отдавать эти территории. Потому что, отдав их, мы потеряем укреплённые города и оборонительные позиции.

Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо!», – вещал дряхлый генерал.

«Я считаю, что они [русские] должны не просто отступить, это в идеале, чтобы они отступили. Но в худшем случае, чтобы установился статус-кво на линии соприкосновения, и уже с этих позиций мы перешли к миру не на словах, а на деле. То есть они займут территории, но мы не будем это признавать», – сказал Келлог.

