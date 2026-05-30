Нацист из ВСУ: «Мы получили пощечину. На наши места завезут мигрантов»

Игорь Шкапа.  
30.05.2026 20:23
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Миграция, Украина


ВСУшники на фронте крайне негативно относятся к планам властей завозить на Украину гастарбайтеров из бедных стран.

Об этом в эфире видеоблога «Ветеран знает» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что инициативы по привлечению на Украину мигрантов многие военные восприняли как «личную пощечину».

«Это и есть личная пощечина. На самом деле отношение достаточно очевидное, оно понятно, оно звучит, его слышно почти. Не может так быть. На сегодняшний день вся Украина, украинская нация, украинское общество, воюет, пытается победить врага, вовлечены полностью в этот процесс. И пока оно этим занято на грани своего выживания, каждый день теряя своих близких, родных, теряя здоровье, в это время вместо тебя привозят кого-то другого на твое место, кто будет работать, чем-то заниматься, где-то там жить, что-то делать», – негодует Жорин.

Он считает, что те, кто поднимает вопрос завоза мигрантов, не имеют «никакой вообще эмоционально-культурной связи с Украиной, украинской культурой и ее будущим».

«Этим людям совершенно безразлично то, что здесь будет завтра, кто здесь будет завтра, как здесь будет завтра. Им совершенно безразлично», – заявил Жорин.

Глава офиса миграционной политики Олег Воскобойник на днях анонсировал, что в будущем украинцы будут метисами – смешанными с индусами, бангладешцами и т.д.

Воскобойник призвал не драматизировать проблему – по его словам, главное, чтобы мигранты были законопослушными, платили налоги и «становились частью украинской политической нации».

Работать мигранты будут в сельском хозяйстве и металлургии – именно эта украинская продукция больше всего интересует ЕС, добавил чиновник.

