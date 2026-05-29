«Слишком сербская!». Антицерковная проституция косит элиты Черногории по лекалам Украины

Бывший премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, в своё время пришедший к власти на волне массовых протестов черногорских прихожан против антиправославной политики диктатора Мило Джукановича, неожиданно «переобулся».

Он потребовал, чтобы епархии Сербской Церкви в Черногории стали более автономными от Белграда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суть скандального выступления Кривокапича в соцсетях касается проведения собственных архиерейских соборов в Черногории.

Их разрешил Синод СПЦ в 2006 году под давлением националистического диктатора Джукановича

Однако после смены власти Синод СПЦ в 2021 году упразднил местные архиерейские соборы, вернув прямую административную вертикаль с Белградом.

Интрига в том, что Кривокапич в своё время получил власть на волне массовых протестов прихожан СПЦ в Черногории, выступивших против намерения Джукановича отобрать имущество у канонической Церкви и передать его раскольникам. Однако, когда в 2021 году Кривокапич прибыл в Белград, чтобы подписать официальный договор между государством Черногория и СПЦ, то без объяснения причин отказался сделать это. Впоследствии договор был подписан через год другим премьер-министром, албанцем Дританом Абазовичем, и определяет статус канонической Церкви в этой стране и по сей день.

Теперь же Кривокапич шантажирует СПЦ неким компроматом против Патриарха Порфирия.

«У меня было больше информации об избрании Патриарха Сербской Православной Церкви… есть явные доказательства нечестивого деяния».

Это выступление вызвало резкую реакцию у многих сербских политиков Черногории.

«После Мило Джукановича теперь и Здравко Кривокапич хочет решать церковные вопросы и разрушить единство Сербской Православной Церкви. Мираш Дедеич (глава раскольничьей так называемой «Черногорской Православной Церкви» – ред.) получает серьёзную конкуренцию», – отметил зампред Демократической Народной Партии Милун Зогович.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.