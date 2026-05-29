Как только у жителей территорий, к которым приближается российская армия, оформится какой-то образ будущего после прихода России, в подконтрольных Киеву городах возникнут совсем другие настроения.

Об этом в эфире «Царьграда» беседовали депутат Госдумы Михаил Делягин и экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы шли на Украину в 22-м году, мы очень плохо сформулировали образ будущего для местных жителей, мы толком не объяснили, чего мы от них хотим. Даже история про включение в состав новых территорий тоже не звучала. Для одесситов это была проблема. Потому что, если бы мы сказали: придёт Россия – будет порто-франко, там бы совершенно другая реакция была», – сказал Пинчук.

Делягин попытался представить указ президента РФ о предоставлении Одессе статуса порто-франко и превращении её в «русский Гонконг». На это Пинчук вспомнил поучительную историю.

«В одесских катакомбах в период оккупации Одессы находилось несколько партизанских отрядов, все они погибли до того, как пришла Красная Армия. Но за три дня до того, как Красная Армия со стороны Николаева вновь подошла к Одессе, в катакомбы в большом количестве спустились местные жители с красными заранее приготовленными флагами и рассказами о том, как они героически крошили фашистов. Это такой менталитет. Поэтому, как только мы двинемся в сторону Одессы, если появятся такие обозримые образы будущего, типа порто-франко – это важный момент, [ОГА в полном составе спустится в катакомбы?] – в какой-то момент обязательно. Именно так и будет», – заверил командир БАРС-13.

