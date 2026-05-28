«И где ваши 20 пакетов?»: Киевский политтехнолог не верит, что санкции ЕС повлияют на Россию
Россия долгое время готовилась жить в условиях санкций Запада, а потому они, вопреки прогнозам, не оказали на ее экономику разрушительных воздействий.
Об этом в ролике, опубликованном в своем видеоблоге, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание, что ЕС приступил к разработке 21-го санкционного пакета против России, «нацеленного на снижение уровня жизни российского населения».
«А что это были за 20 пакетов? Почему они оказались неэффективными? Ведь нам в 22-м году рассказывали, что после адских санкций – полгода и экономика России рухнет. Причём люди уважаемые, с именем, вполне на ясном говорили о том, что санкции окажут разрушительный эффект на российскую экономику.
Но не случилось. Видимо, в течение 10 лет Россия готовилась к такому повороту событий. Видимо, так или иначе нашли пути серого импорта через ту же Армению, которая демонстрирует впечатляющий рост ВВП как раз во многом благодаря тому, что часть российского импорта по чувствительным комплектующим идёт через Армению, через Казахстан, Киргизию», – сказал Золотарев.
