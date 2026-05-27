Бывший член болгарского правительства: «Мы продали свою территорию США, чтобы те бомбили сербских братьев»

Алексей Топоров.  
27.05.2026 19:59
  (Мск) , София
Болгарский эксперт по вооружениям и бывший председатель правительственной межведомственной комиссии по контролю за торговлей оружием Владимир Величков резко раскритиковал решение Болгарии уступить свое воздушное пространство НАТО в 1999 году.

По его мнению Болгария должна сохранять позицию нейтрального государства и строить хорошие отношения со своими соседями, включая Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы продали свою территорию, чтобы американцы могли сбрасывать бомбы на наших сербских братьев… Неважно, что мы много раз в истории воевали с Сербией. Они наши соседи, а американцы – нет», – отметил Величков в разговоре с одним из ютуб-каналов.

По его мнению, великие державы преследуют имперские интересы, их интересует только то, что они могут у кого-то отнять. Поэтому сербам и болгарам надо оставаться нейтральными и держаться друг друга.

Заявления Величкова вызвали особый резонанс в Болгарии, поскольку многие пользователи социальных сетей отметили, что впервые представитель болгарской элиты так открыто высказался о роли Софии во время бомбардировки Югославии.

