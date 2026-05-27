Санду шантажирует Гагаузию страхом – делом Гуцул

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Завтра в Кишинёве Апелляционная палата объявит решение по жалобе на приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Её посадили на 7 лет, чтобы обезглавить автономию. Ведь с избранием Гуцул де-факто продолжался пророссийский курс Комрата, что неприемлемо для прозападного режима Майи Санду.

Завтра в теории может произойти всё что угодно – от освобождения из-под стражи (что маловероятно) до увеличения срока. Скорее всего, просто будет подтвержден нынешний срок Гуцул.

Параллельно Кишинёв шантажирует парламент Гагаузии, блокируя проведение выборов в автономии. Депутаты находятся в подвешенном состоянии – статус «и.о.» не оговорен в законах досконально, а на практике не безграничен. Поэтому молдавские власти в любой момент могут просто могут объявить парламент Гагаузии нелегитимным.

Несколько гагаузских депутатов согласились на кулуарные переговоры с режимом Майи Санду. Стимулом были не только «пряники», но и пример репрессий против Евгении Гуцул.

У властей Молдовы есть два сценария.

Первый – протащить в новый состав парламента Гагаузии побольше лояльных Кишиневу кандидатов, чтобы они там у себя упразднили автономию.

Второй сценарий – чтобы эти послушные депутаты делали всё, что скажет Кишинев, а автономия будет существовать лишь на бумаге.

Формально нынешний кризис начался вокруг решений Народного собрания Гагаузии от 17 марта 2026 года. Тогда депутаты утвердили новую дату выборов— 21 июня.

Затем вмешалась Госканцелярия, а 3 апреля Апелляционная палата Кагула приостановила действие решений НСГ.

Автономия оказалась в ситуации, когда её собственные институты приняли решения о выборах, но реализация заблокирована через судебный механизм Молдовы.

Для Комрата нынешний спор с Кишиневом — это вопрос, может ли автономия самостоятельно проводить выборы в собственный представительный орган, не превращая каждый шаг в предмет согласования с центром?

Советник башкана Гагаузии Михаил Влах указывает: уступки Кишинёву нельзя выдавать за «ответственную политику», если народ Гагаузии избирал депутатов не для поиска формы капитуляции, а для защиты автономии.

Ведь Гагаузия создавалась в 90-е годы как механизм защиты прав гагаузского народа, а не как декоративное приложение к центральной власти.

Влах резюмирует: Сейчас Кишинёв ставит депутатов перед выбором — либо соглашайтесь на уступки, либо центр всё решит без вас.

Главный риск – что Кишинёв стремится получить согласие самих депутатов Гагаузии на сокращение полномочий автономии, чтобы затем представить это как решение самой Гагаузии.

Красная линия здесь очевидна: статья 111 Конституции Молдовы и Закон об особом правовом статусе Гагаузии должны оставаться основой любых решений. Автономия не может быть предметом торга, а её полномочия не должны сокращаться под давлением политической конъюнктуры.