У каждого свой «Дух Анкориджа»: Китай испугался, что Трамп обидится на «Силу Сибири 2»

Елена Острякова.  
26.05.2026 21:59
  Москва
Контракт о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» не был подписан во время визита президента РФ в Пекин, потому что Китай боится США.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай не хотел злить Трампа. Это было бы демонстративным жестом. Трамп уехал. Приехал Путин, и был подписан контракт, который разрушает всю демагогию Трампа.

Китай, конечно, не Индия. Он ведет себя намного жестче. Он не покупает американские СПГ и нефть с весны прошлого года. Но огромные поставки из Китая идут на рынок США. Китай не может этого не учитывать. Большие американские инвестиции в Китае. Вопрос трансферта технологий. Тут очень много уязвимостей», – отметил Симонов.

По его словам, есть не только геополитические, но и экономические причины затягивания решения по «Силе Сибири 2». Китай очень не хочет, чтобы Россия думала, что она единственный вариант для роста поставок газа, и ссылается на поставки из Средней Азии и Мьянмы.

Пекин хотел бы уступок даже не по ценам, а по гибкости поставок, потому что не знает своего объема потребления.

