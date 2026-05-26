Норвежский эксперт: «НАТО – сама себя медленно сварила в котле эскалации»

Максим Столяров.  
26.05.2026 21:26
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лидеры НАТО медленно поднимают градус эскалации, чтобы нарушение «красных линий» было менее заметным. Однако не учли, что сами внезапно превратились в огромную легитимную мишень.  

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил норвежский политолог Гленн Дизенн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы здесь похожи на лягушку, варящуюся на медленном огне. В НАТО мы действуем постепенно вместо того, чтобы делать большие шаги.

Я помню в середине 2000-х они как бы насмехались над русскими, заявляя, что собираются разместить десять ракет-перехватчиков в Польше, но в то же время в аналитических центрах говорили, что это только начало, будет введена система, а затем ракет станет несколько сотен.

Так и с войной на Украине. Я помню, как поставки Джавелинов были проблематичными. Потом мы начали поставлять танки, артиллерийские системы, высокоточные ракеты.

Байден говорил, что мы не можем поставлять F-16, потому что это означало бы начало Третьей мировой войны. Если вы скажете это сегодня – вас обвинят в распространении российской пропаганды. Скажут, что мы просто помогаем», – сказал Дизен.

«Хотя большинство европейских стран никогда не поставляли оружие в воюющие страны. Потому что это сделало бы их участниками конфликта. А сегодня даже нельзя сказать об этом без того, чтобы вас не заклеймили.

Мы пришли к этому постепенно, маленькими шажками. И не осознаём, как далеко зашли, потому что уже активно участвуем в нападении на Россию.

Мы уже давно вышли за рамки прокси-войны. НАТО напрямую атакует Россию, побережье Балтийского моря. Это так же, как было с дальнобойными ударами, когда ограничения постепенно сняли.

Так что мы как лягушка, которую медленно варят. Мы атаковали Россию, и русские пришли к выводу, что так дальше продолжаться не может. Пора нанести ответный удар», – подчеркнул политолог.

