«Майданная политика губит Украину намного сильнее, чем Россия» – Арестович

Максим Столяров.  
26.05.2026 19:25
  (Мск) , Москва
Население Украины фактически поделилось на тех, кто сбежал из страны и тех, кто это сделает, как только откроют границы.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил признанный в РФ террористом бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен и могу долго и последовательно доказывать, что треть населения сбежала от войны. А остальные сбежали от режима, который установил Зеленский. И это цена за нашу внутреннюю политику, которая совершенно неоправданно растоптала право и человеческое достоинство в Украине.

Это майданизированная политика, которая поставила Украину на ложный путь монокультурного и моноэтнического национализма, который абсолютно губителен для Украины, не соответствует её характеру, а дополненно – абсолютной политической коррупцией и беспределом в отношении мобилизации – привела к тому, то половина украинцев слиняла, а ещё половина из оставшихся мечтает слинять.

И совершенно неизвестно, что будет после окончания боевых действий», – заявил Арестович.

«Не секрет, что среди военнослужащих, очень многих, ходит настроение такое: я честно свой долг выполню, я Украину защищу, довоюю, но как только откроются границы, я сваливаю, потому что я не верю в эту страну.

И этому причина не Россия, а внутренняя политика, которая проводится, начиная с 2014 года (там ещё Ющенко возьмём, начиная с 2004). Которая абсолютно губительна для Украины.

И для меня, Алексея Арестовича, является фактором номер один, который губит Украину, а только потом российская агрессия», – добавил бывший Зе-советник.

