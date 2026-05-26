ВСУшник иносказательно выдал базу: Украина – презерватив, Европа обязана платить больше!

Анатолий Лапин.  
26.05.2026 12:36
  (Мск) , Москва
Европа использует Украину как свой щит, пока готовится к войне с Россией, поэтому ей нужно платить за услуги охраны, а также компенсацию за разрушения.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа сама заявляет, что ей нужно два года для того, чтобы перевооружиться, чтобы полностью изменить свои подходы к защите, своих стран. И, естественно, они очень сильно возлагают надежды, что эти два года мы будем воевать, истощать Россию, держать её, тогда они будут точно уверены, что второй фронт не будет открыт. И эти ребята должны, так или иначе, не только в будущем давать нам гарантии безопасности, но и сейчас участвовать гораздо больше.

Это, по сути дела, торговые отношения. Мы берём на себя то, что мы берём. Мы действительно истощаем Россию в военном плане и, так или иначе, в экономическом. Поэтому, ребята, за всё надо платить, и за вашу безопасность в том числе…

Украина уже не раз подставила себя. Может, порой мы действовали немудро, может, порой мы действовали непредусмотрительно, но, так или иначе, щит Европы, мы действительно на данный момент им являемся. Поэтому, за все те разрушения, которые происходят у нас, за всё это надо платить», – заявил Прошинский.

