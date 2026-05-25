Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вороватый Зе-режим, чтобы сохранять место у кормушки, тратит миллиарды долларов на одурманивание населения Украины.

Об этом в эфире с телеведущим Анатолием Близнюком заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Офицер говорит, что его удручают призывы не говорить о коррупции, чтобы «не огорчать союзников».

«Да союзники это все прекрасно понимают. И в некоторых моментах союзники сами инициируют те же самые интервью Мендель, какая бы она ни была. К ней можно по-разному относиться, но если этого не было всего, то и интервью этого не было бы», – считает «Купол».

Он добавил, что на Украине «даже переплюнули Геббельса».

«Инфополе просто зашкаливает, эти тг-каналы-миллионники, телемарофон. Вы представляете, сколько украденных средств наших союзников вкладывается в информационную внутреннюю войну, чтобы оправдать эту команду. Это десятки миллионов долларов, возможно, уже миллиарды пошли», – заявил экс-комбриг ВСУ.

По его словам, усугубляет ситуацию и то, что значительная часть украинцев «имеет низкий уровень интеллекта».