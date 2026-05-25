Полковник Пинчук об ударах «Орешником» – мы не видим критического ущерба противнику

Пока что все удары «Орешником» по территории Украины можно рассматривать лишь как испытание нового оружия, потому что критического ущерба противнику не наносится.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

«Что касается наших ударов по Киеву, то могу лишь предполагать, что удары наносились по каким-то промышленным объектам, в том числе проводилось полевое тестирование «Орешника» и новых его суббоеприпасов, которые не тестировались раньше.

Но могу сказать с точки зрения оценки эффективности одно — с точки зрения командира, который командовал боем, – если мой начальник артиллерии куда-то там отстреляет сам по себе, то он будет мною наказан по той простой причине, что и артиллерийские снаряды ценные, и вскрываются огневые точки нанесения ударов – много факторов.

Любая огневая поддержка, в том числе стратегическая, должна быть взаимоувязана с какими-то другими процессами. Например, нанесли мы удар по Киеву, и пока противник не может поднять голову от этих ударов, у нас люди идут вперёд в атаку. Ну, тогда удары нужны по передовой.

Предположить, что мы уничтожили какие-то критические объекты инфраструктуры промышленной – сложно, потому что мы не видим конкретных результатов.

То есть, нет уничтоженного высшего военного командования, удары по штабу сухопутных войск – ну мы заставили людей просто переселиться в какое-то другое место. Наверное, какой-то ущерб есть: документов, средств связи, может быть, каких-то дежурных офицеров. Но мы же не видим критического ущерба.

С моей точки зрения, именно с практической точки зрения ведения боевых действий – это обеспечение некоего взаимоувязанного плана наступления или активных операций военных, если речь о войне, либо обескровливание противника с точки зрения оказания сопротивления. Пока не вижу ни первого, ни второго сценария».