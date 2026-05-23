«Долетают из тысячи единицы» – либеральный эксперт высчитал позорную формулу эффективности ударов ВСУ
Затраты для организации бандеровского налёта на Россию обычно в десятки раз выше, чем удар ракетами «Искандер», которые не может перехватить украинское ПВО.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«1054 беспилотника запущено, из них на Московскую область полетело 690, многие были сбиты раньше, в Московскую область влетело 124, конкретно по объектам попало 6 штук. Эффективность работы ПВО очень высокая. И какие затраты? 200 млн долларов в одном налёте. Украина отдельными траншами получит 90 млрд евро, это существенная сумма, и 200 млн вроде немного, но пять таких налётов – и уже миллиарда нет.
Одна ракета «Искандер», они практически не сбиваются, 3 млн долларов по высоким расценкам. Таким образом, 65 «Искандеров» – это есть стоимость украинского налёта. Но каждая из ракет несёт полтонны и точное попадание в цель – это совсем другой эффект будет, чем шесть штук, которые долетели», – рассуждал Ширяев.
По его данным, атаки на НПЗ в целом дали 2,5% временного сокращения производства и погрузки топлива за рубеж за все бомбёжки балтийских портов и Новороссийска.
«У меня после последнего украинского налёта большие сомнения вообще, что эти дроны имеют уж такое прямо огромное преимущество. Ведь за неимением ракет Зеленский всю ставку сделал на дальние дроны. Но у всего Пентагона нет такого количества крылатых ракет, сколько целей есть в России. А если из тысячи, единицы дронов долетают до цели, то это – вообще недостижимая цель. Эффективность очень невысокая.
Значит, ставка на психологическое воздействие, и это влияет. Но, по большому счёту, мы живём в столице и одновременно я живу в провинции. Эти бомбардировки идут и идут одна за другой – не очень получается психологическое воздействие, чтобы российские граждане – вот так прямо реагировали – нет, по моему личному ощущению», – добавил эксперт.
