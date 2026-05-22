Украинские православные жалеют, что покойный расстрига Филарет не стал русским Патриархом

Если бы покойный Михаил Денисенко (Филарет), создавший раскольничий киевский патриархат, был бы избран в 1990 году Патриархом РПЦ, Православие на Украине сохранило бы единство.

Об этом бежавший из Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, что если бы во главе вот этого всего оказался кто-то другой, кто-то не с таким административным талантом, не с такими широкими связями, ничего бы не получилось, или это был бы совсем махонький «патриархат». Если бы он стал Патриархом, мне кажется, на Украине столь широкого раскола бы не возникло. Он всю эту шушеру знал лично, и с его хваткой он бы их просто передушил. Но получилось как получилось», – сказал Калинчук.

Напомним, что 3 мая 1990 года, после кончины патриарха Пимена, митрополит Киевский и Галицкий Филарет был избран местоблюстителем Патриаршего престола. В июне Архиерейский собор РПЦ выдвинул его в качестве одного из трёх кандидатов на Патриаршество.

Однако по результатам тайного голосования на Поместном соборе в июне 1990 года Филарет получил наименьшее число голосов. А уже в 1997 году он был анафемистирован за клятвопреступление.