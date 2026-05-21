Пора отозвать признание независимости Прибалтики и сделать с ней всё, что захотим – депутат Госдумы

Поскольку Прибалтика участвует в войне против России, суд может отозвать решение о предоставлении ей независимого статуса – и принудительно включить в Союзное государство.

Об этом на канале «Baltnews» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы подходим с позиции права, где была Прибалтика в 1945 году, на базе которого и сформировано основополагающее международное право? Где была Прибалтика во время подписания Хельсинского акта о нерушимости границ, в которой стоит подпись США и всех европейских государств? Она была в составе СССР. То есть, с точки зрения международного права, это наша территория, статус которой, как и статус Украины, определен нашим признанием независимости этих государств. То есть, мы так решили. А если нарушен принцип, на базе которого мы признали независимость, а это принцип неприсоединения к иностранным блокам, невыступления против нас в военном плане?..», – сказал Федоров.