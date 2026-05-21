В украинской армии совершенно отсутствует качественная подготовка новобранцев.

Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевая проблема – в боевой подготовке. Ее никто не проводит полноценно, как нужно. Второе – в применении, иди туда, не знаю куда, а иногда их просто привезли, выкинули – и там держите оборону. Ключевая проблема идет снизу», – рассуждал укро-комбат.

Он говорит, что можно исписать кучу бумаг, но сначала нужно исправить ситуацию с подготовкой личного состава.