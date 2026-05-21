Нами командуют пальцеводы – комбат ВСУ

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 17:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 213
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В украинской армии совершенно отсутствует качественная подготовка новобранцев.

Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии совершенно отсутствует качественная подготовка новобранцев. Об этом в эфире видеоблога «Новинарня»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ключевая проблема – в боевой подготовке. Ее никто не проводит полноценно, как нужно. Второе – в применении, иди туда, не знаю куда, а иногда их просто привезли, выкинули – и там держите оборону. Ключевая проблема идет снизу», – рассуждал укро-комбат.

Он говорит, что можно исписать кучу бумаг, но сначала нужно исправить ситуацию с подготовкой личного состава.

«После этого отдавать в те подразделения, где ценят и берегут людей, а не просто втупую… Знаете, у нас есть пальцеводы – пальцем поводил, где надо закрепиться. Возможно, всех командиров поснимать.
Это вторая составляющая. А третья составляющая – мы ставим на должности лояльных своих, а не компетентных. Возможно, он неудобный, но компетентный», – описывает Машина ситуацию в ВСУ .

Метки: ,

English version :: Читать на английском Нами командуют пальцеводы – комбат ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить