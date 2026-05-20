Американский сенатор хочет лишить Россию микрочипов, но мешает вздорный Трамп

Елена Острякова.  
20.05.2026 18:49
  (Мск) , Москва
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Санкции, США


США должны блокировать поставки микрочипов в Китай и Россию.

Об этом сенатор США Энди Ким заявил в интервью знаменитому бывшему пресс-секретарю Белого Дома пресловутой Джен Псаки на телеканале DRM News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы как нация должны сделать все возможное, чтобы наши противники – такие как Китай и Россия – не смогли получить доступ к чипам и средствам производства этих чипов. Именно такие вещи будут определять стратификацию войны», – рассуждал Ким.

Он считает, что доступ к чипам – это стратегическое преимущество, которое США могут предложить своим союзникам.

«Мы должны подумать о том, насколько важны для экономики будущего наши технологии производства микросхем и другие инструменты искусственного интеллекта.

Но как мы можем говорить другим странам, что по нашему мнению им стоит делать в отношении микросхем и производственного оборудования, если мы даже не знаем, что Белый дом собирается делать с поставками микросхем в Китай и другие страны», – расстраивался Ким.

