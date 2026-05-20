«Дефицитные ракеты для ПВО Украины уже в пути» – главком ОС НАТО

Максим Столяров.  
20.05.2026 13:22
  (Мск) , Москва
Европейские союзники НАТО выполнили свои обязательства в рамках инициативы PURL и закупили у американцев необходимое для Украины вооружение.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на Украине длится уже пятый год, но украинские ВС продолжают демонстрировать невероятную стойкость и изобретательность. Они продолжают делиться с нами своим опытом, полученным в ходе боевых действий, особенно в том, что касается борьбы с российскими и иранскими беспилотниками и ракетами.

Но Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка со стороны союзников. Поэтому поддержка Украины в рамках приоритетного списка требований для Украины, PURL и другими способами по-прежнему крайне важна», – сказал Гринкевич.

«Что касается PURL, я хочу заверить вас, что всё, за что заплатили союзники, уже в пути. В том числе ракеты для систем ПВО, которые так нужны украинцам. Инвестируя в Украину, мы не только защищаем её население, критически важную инфраструктуру и поддерживаем её в борьбе, но и делаем вклад в европейскую безопасность», – добавил натовский командующий.

