«Дефицитные ракеты для ПВО Украины уже в пути» – главком ОС НАТО
Европейские союзники НАТО выполнили свои обязательства в рамках инициативы PURL и закупили у американцев необходимое для Украины вооружение.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война на Украине длится уже пятый год, но украинские ВС продолжают демонстрировать невероятную стойкость и изобретательность. Они продолжают делиться с нами своим опытом, полученным в ходе боевых действий, особенно в том, что касается борьбы с российскими и иранскими беспилотниками и ракетами.
Но Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка со стороны союзников. Поэтому поддержка Украины в рамках приоритетного списка требований для Украины, PURL и другими способами по-прежнему крайне важна», – сказал Гринкевич.
«Что касается PURL, я хочу заверить вас, что всё, за что заплатили союзники, уже в пути. В том числе ракеты для систем ПВО, которые так нужны украинцам. Инвестируя в Украину, мы не только защищаем её население, критически важную инфраструктуру и поддерживаем её в борьбе, но и делаем вклад в европейскую безопасность», – добавил натовский командующий.
