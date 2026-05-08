«Даже Трамп не всё знает»: в Киеве уверяют, что помощь США идёт без перебоев

Несмотря на риторику Белого дома и значительные сокращения, если бы США полностью перекрыли помощь Киеву, наступила бы катастрофа.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Бывший дипломат подчеркнул, что программа PURL, где американцы продают Европе оружие, и разведданные – это далеко не вся помощь США Украине.

«Сотрудничество намного больше. Не все детали знает и Дональд Трамп, ему и не нужно всего знать. Они поддерживают Украину. Без их поддержки у нас бы и у Европы сейчас была бы катастрофическая ситуация. Это оборонные технологии, взаимодействие в этом плане, поставки вооружений, продолжение не только продажи. У нас на этот год бюджет 400 млн. Это, конечно, даже не «Пэтриот», но всё равно, главное, что есть направление, его можно увеличивать. Они помогают, даже финансируют наших раненых. Есть ещё сугубо американские проекты, это не обязательно Госдеп или Белый дом. Тот же фонд «Восстановления Украины», это Сороса фонт, это же США, другие большие проекты. По энергетике стойкость поддерживают, поставляют энергетическое оборудование», – рассказал Чалый.

«Готовы ли США предоставлять Украине в том же объёме поддержку, как сейчас, если Киев не будет готов отказаться от своих территорий юридически?» – спросил интервьюер.

«Да. Это не связанные вопросы», – ответил укро-дипломат.