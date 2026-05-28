Украина не собирается выходить из находящейся под ее контролем части Донбасса.

Об этом в интервью APT News заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» генерал Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацист говорит, что, вопреки радужным заявлениям, для Украины опасность на фронте не миновала и считает, что ближайшие шесть – девять месяцев будут переломными.

«Есть тенденции к тому, что Россия оказалась в патовой ситуации. Она не может закончить полностью войну, но одновременно она не может продвигаться по фронту», – утверждает Билецкий.

По его словам, у ВС РФ «прекрасные системы навигации», которые они ставят на свои дроны, но есть большие проблемы со связью.

«Заменить в полной мере, например,Starlink, может только Starlink. Нет замены в мире. Даже в Китае нет сейчас такой группировки низкоорбитальных спутников, которые могут заменить Starlink», – говорит Билецкий.

При этом он признает, что ВСУ «так не достигли паритета с русскими по оптоволокну», имея в виду использование проводных дронов, неподверженных влиянию РЭБ.

«Претензия на Донбасс, на остановку не по линии боевого столкновения, а претензия на оставление Донбасса, выглядит немного странно, потому что на самом деле сейчас очень спорный вопрос, кто вообще ведет наступление, условно говоря, Украина или Россия. Уже месяцами фактически никаких серьезных продвижений не происходит», – сказал нацист.

Он надеется, что через три месяца «русские будут еще в худшей ситуации».