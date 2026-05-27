Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт

Максим Столяров.  
27.05.2026 21:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 135
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Транспорт, Цены


Повышение утильсбора в конечно итоге оплачивает конечный потребитель, что слабо способствует развитию экономики.

Об этом на пресс-конференции на тему «Россия и Китай: региональные интересы» заявил китаевед Сергей Цыплаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Повышение утильсбора в конечно итоге оплачивает конечный потребитель, что слабо способствует развитию экономики. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас есть боязнь, что китайские товары подавят экономику России, что надо защищать. Ну, вы уже защитили. Вы ввели утильсбор, то есть переплюнули Трампа вместе с его тарифами.

С сентября, я так понимаю, собираются вводить примерно то же самое в отношении электротехники. Насколько эти меры протекционистского характера будут способствовать росту внутреннего производства – не знаю.

Во всяком случае, в краткосрочной перспективе они не смогут при любом раскладе привести к положительным результатам. А вот повышение этих сборов – это является ничем иным, как косвенным налогом, который в конечном счете ложится в цену товаров – и выплачивается конечным потребителям, будь то рядовой гражданин, предприятие, или бизнес», – сказал Цыплаков.

«На экономическое сотрудничество с Китаем я достаточно оптимистично на него смотрю. Другое дело, что сроки реализации проекта «Сила Сибири-2» это дело не завтрашнего дня. Санкции так и остались. Но в общем, стороны как-то сумели приспособиться к санкциям, я имею в виду к трудностям в платежных операциях.

Что касается инвестиционного сотрудничества – я смотрю на него достаточно пессимистически. Я не думаю, что в нынешних условиях китайские компании пойдут на расширение инвестиционного взаимодействия.

Исключением могут быть разве что крупные госпроекты, квазимежправительственные соглашения, чего Китай всё время и добивался», – добавил китаевед.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить