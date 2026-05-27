Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт
Повышение утильсбора в конечно итоге оплачивает конечный потребитель, что слабо способствует развитию экономики.
Об этом на пресс-конференции на тему «Россия и Китай: региональные интересы» заявил китаевед Сергей Цыплаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас есть боязнь, что китайские товары подавят экономику России, что надо защищать. Ну, вы уже защитили. Вы ввели утильсбор, то есть переплюнули Трампа вместе с его тарифами.
С сентября, я так понимаю, собираются вводить примерно то же самое в отношении электротехники. Насколько эти меры протекционистского характера будут способствовать росту внутреннего производства – не знаю.
Во всяком случае, в краткосрочной перспективе они не смогут при любом раскладе привести к положительным результатам. А вот повышение этих сборов – это является ничем иным, как косвенным налогом, который в конечном счете ложится в цену товаров – и выплачивается конечным потребителям, будь то рядовой гражданин, предприятие, или бизнес», – сказал Цыплаков.
«На экономическое сотрудничество с Китаем я достаточно оптимистично на него смотрю. Другое дело, что сроки реализации проекта «Сила Сибири-2» это дело не завтрашнего дня. Санкции так и остались. Но в общем, стороны как-то сумели приспособиться к санкциям, я имею в виду к трудностям в платежных операциях.
Что касается инвестиционного сотрудничества – я смотрю на него достаточно пессимистически. Я не думаю, что в нынешних условиях китайские компании пойдут на расширение инвестиционного взаимодействия.
Исключением могут быть разве что крупные госпроекты, квазимежправительственные соглашения, чего Китай всё время и добивался», – добавил китаевед.
English version :: Читать на английском Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: