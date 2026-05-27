Польский бизнес жалуется, что его вытесняют с Украины. Об этом сообщает польское экономическое издание Money.pl, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, на прошлой неделе в попытке решить проблемную ситуацию Киев посетила высокопоставленная польская делегация во главе с министром финансов и экономики Анджеем Доманьским.

Отмечается, что список «сложных вопросов» во взаимоотношениях гораздо длиннее и не может быть завуалирован заявлениями о солидарности и поддержке Украины в борьбе против России».

«Мы фактически наблюдаем ситуации, когда польские компании, желающие инвестировать капитал, вытесняются, что выгодно, например, турецким компаниям», — говорит изданию представитель польского бизнеса.

Ситуацию усугубляет огромная проблема коррупции на Украине.

«Наши собеседники прямо заявляют, что взятки — это своего рода «дополнительный налог», глубоко укоренившийся в сознании граждан на всех уровнях государственного управления», – продолжает Money.pl.

Польские журналисты в неофициальных беседах со своими чиновниками выяснили, что Варшава в настоящее время не заинтересована «в каком-либо косвенном присутствии Киева в ЕС или в ускорении переговоров о вступлении», – поскольку это негативно отразится на польских фермерах.

Издание считает, что первым испытанием эффективности переговоров станет исход дела, связанного с конфликтом польской компании с властями Львова.