После выборов в США появится возможность договориться по Украине – политолог Носович призывает закругляться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может не выдержать длительную войну на истощение со всем ЕС, поэтому нужно искать пути для диалога.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Все экономисты утверждают, что в этой войне на истощение Россия может проиграть экономически. Потому что запаса прочности экономики осталось на полтора года. У украинской экономики запас давно исчерпан, но сейчас фактически Евросоюз превратился в тыл для Украины – и обеспечивает ей экономическое существование. И ВПК Украины сейчас все больше находится в ЕС. А вот с Европой мы в разных весовых категориях. И тут высока вероятность, что мы сломаемся раньше», – рассуждает Носович.

Он подчеркнул, что при этом преимущество и инициатива на фронте находятся у России, к тому же Запад опасается «Орешника» с ядерными боеголовками.