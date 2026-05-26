После выборов в США появится возможность договориться по Украине – политолог Носович призывает закругляться
Россия может не выдержать длительную войну на истощение со всем ЕС, поэтому нужно искать пути для диалога.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все экономисты утверждают, что в этой войне на истощение Россия может проиграть экономически. Потому что запаса прочности экономики осталось на полтора года.
У украинской экономики запас давно исчерпан, но сейчас фактически Евросоюз превратился в тыл для Украины – и обеспечивает ей экономическое существование. И ВПК Украины сейчас все больше находится в ЕС.
А вот с Европой мы в разных весовых категориях. И тут высока вероятность, что мы сломаемся раньше», – рассуждает Носович.
Он подчеркнул, что при этом преимущество и инициатива на фронте находятся у России, к тому же Запад опасается «Орешника» с ядерными боеголовками.
«Из-за всей этой кампании Европа тоже тратит огромные деньги на Украину. И тоже терпит от санкций против России.
Ввиду этого, для России более вероятный сценарий – это зафиксировать какой-то результат, которого она достигнет к концу года. Потому что со следующего года приступит к работе новый Конгресс США, без трампистов в большинстве. И это может значительно ухудшить нашу международную ситуацию.
И поскольку европейцы уже начали подкатывать с предложениями договариваться, то не прекращая военных действий, необходимо переводить этот конфликт из чистого военного в военно-дипломатический. То есть, параллельно ведению боевых действий вести и переговоры.
Раньше мы их вели с трампистами, и это ни на что не влияло, потому что тон в НАТО задают не они. И сейчас готовность к переговорам с Россией выражают как раз либерал-глобалисты, которые эту войну с нами и затеяли. Этой возможностью надо воспользоваться, но на наших условиях», – добавил политолог.
