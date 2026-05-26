ВСУ под наркотой убивают друг друга: шокирующий репортаж

В украинской армии все больше распространение получает употребление тяжелых наркотиков.

Об этом рассказывается в репортаже «Немецкой волны» (в РФ медиа-группа признана иноагентом) из реабилитационного центра для наркоманов из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лейтенант морской пехоты по имени Дмитрий рассказывает на камеру, что все началось после его первого ранения, когда он делал себе обезболивающие уколы. Вернувшись из госпиталя, он продолжал принимать медикаменты этого рода.

Затем лейтенант вспоминает, как в первом же бою погиб новобранец, которого только привезли в часть. После этого командир подошел к подавленным сослуживцам.

«Мы увидели, что все они сидели там нетрезвыми. Я усадил их всех за стол, спросил: «Что случилось?». В то время мы понесли очень большие потери, и парням было трудно справиться с этим психологически. И они купили мне пакетик таблеток метадона, их там было 500 – 700», – говорит Дмитрий, описывая свой путь к тяжёлым наркотикам.

Он добавил, что начал принимать по две-три таблетки в день. При этом наркоман отметил, что в его подчинении находилось 200 человек.

Психотерапевт Игорь Алферов, прослуживший капелланом, говорит, что в штурмовых бригадах употребление наркотиков во время задания запрещено, но потом многие начинают снимать стресс.



В свою очередь Виктория Тимошевская, исполнительный директор организации Health Solution, говорит: солдаты вынуждены прибегать к наркотикам, чтобы продолжать участвовать в боях. По ее словам, «это не злоупотребление наркотиками», а якобы результат самолечения.

«Товарищей осталось немного из тех, с кем я проходил обучение, служил. Большинства из них уже нет в живых», – рассказывает мобилизованный в 2023 году пехотинец по имени Стас, в 2024-м дезертировавший и сейчас скрывающийся.

Он говорит, что у него все началось на этапе подготовки – сначала алкоголь, а потом «нюхал амфетамин», а после «появился метадон».

Под наркотиками поведение ВСУшников становится неадекватным. Лейтенант Дмитрий вспоминает, как был убит 18 выстрелами в спину его сослуживец – майор, после чего находившийся под наркотой убийца сменил магазин и застрелил еще одного солдата. При этом он добавил, что это не единственный такого рода случай – так, еще один его сослуживец, напичканный наркотиками, всадил несколько пуль в голову из пистолета солдату.