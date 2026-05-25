«Зафиксировали 20 тысяч российских нарративов» – зам посла ЕС призвал учиться подло лгать у кевского режима

Еврокомиссия годами поддерживает украинскую пропагандистскую машину, вкладывая в неё сотни миллионов евро, одновременно перенимая опыт информационного воздействия на население.

Об этом заявил заместитель посла ЕС в Украине Гедеминас Навицкас на киевском StratCom Forum 2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам необходимо учиться. Украина на самом фронте когнитивной войны, в том числе. Нам необходимо от вас учиться, слышать о вашем опыте, приобретать ваш опыт, как работать на информационном фронте.

В течение многих лет ЕС и Украина сталкиваются с одними и теми же угрозами, которые имеют свой источник из России. И информационно, в том числе. Они пытаются подорвать доверие, разделить украинское общество и ослабить международную поддержку Украине.

В течение лет внешняя политика ЕС, Еврокомиссия и представительство ЕС в Киеве значительным образом инвестировали в медиа свободу и информационную устойчивость на Украине.

С 2017 года Еврокомиссия поддерживала работу на Украине, предоставляя более 100 миллионов евро, которые были предназначены для факт-чекинга, медиаграмотности и информационных операций. И эта поддержка значительным образом увеличилась после того, как началась полномасштабная агрессия со стороны России», – вещал Навицкас.