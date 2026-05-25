«Чаша терпения переполнена» – МИД РФ призвал к немедленной эвакуации из Киева всех посольств мира

В связи с отсутствием какой-бы ни было реакции на теракт в Старобельске, Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а киевлянам – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», – заявили в МИД.

Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров отметил полное отсутствие реакции Запада на очередной теракт киевского режима.