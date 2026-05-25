«Чаша терпения переполнена» – МИД РФ призвал к немедленной эвакуации из Киева всех посольств мира

Максим Столяров.  
25.05.2026 17:19
  (Мск) , Москва
В связи с отсутствием какой-бы ни было реакции на теракт в Старобельске, Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а киевлянам – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», – заявили в МИД.

Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров отметил полное отсутствие реакции Запада на очередной теракт киевского режима.

«Теракт Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров. Несмотря на предпринятые нами меры, чтобы вывезти туда максимальное количество журналистов. И журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, чего не скажешь об их западных коллегах.

Кто-то просто отказался даже появиться там, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это к слову о свободной прессе», – сказал Лавров.

