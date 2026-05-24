«Мы и не заметили. А по Киеву – слабо?» – укро-политолог издевательски выпрашивает новые удары «Орешником»

Украинцы «не заметили» и не испугались удара «Орешником» по объектам в пригороде Белой Церкви.

Об этом в эфире своего канала заявил обслуживающий Петра Порошенко «политолог» Александр Палий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этой ночью Путин снова решил напугать украинцев своим Орешником. Но опять получилось в стиле надули. Его страшную месть на Украине не очень-то и заметили, потому что в этот момент все смотрели бой Усика.

Соответственно, Путин запустил годовой бюджет средней российского области, потому что ракет очень много. И, соответственно, украинцы это почти не заметили», – паясничал Палий.