Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская прибыла сегодня в Киев. Долгое время режим Зеленского её игнорировал, однако это изменилось несколько месяцев назад – после февральской встречи с Зе-диктатором в отеле в Прибалитке Тихановская даже грозилась включить «отвоевание Белоруссии» в «план украинской победы».

Нынешний визит проходит на фоне истерических предостережений офиса Зеленского об угрозе нового захода российских войск из Белоруссии. Некоторые наблюдатели трактовали эту кампанию как попытку отвлечь от коррупционного скандала – разворовывания западных средств Зе-бандой.

Однако, учитывая заявления Тихановской, нельзя исключить, что ВСУ могут повторить опыт вторжения в Курскую область, но уже в Белоруссии. Например, захватив какую-то часть белорусских земель и отдав там формальную власть самозванке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будто в подтверждение этого первым делом Тихановская направилась на военное кладбище, осмотрев могилы боевиков под свастиками «Азова» (запрещен в РФ) и змагарскими бело-красно-белыми флагами гитлеровских коллаборационистов.