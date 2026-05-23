«Целью будет не Киев, а Западная Украина!» – Зе-банда продолжает истерию с «вторжением из Белоруссии»

Анатолий Лапин.  
23.05.2026 10:28
  (Мск) , Киев
Разгоняющиеся уже неделю на Украине новости об угрозе «нового вторжения из Белоруссии» призваны отвлечь внимание населения от коррупционных скандалов окружения Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, – бывший подельник Зе-диктатора, брошенный в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Вот это вот «а сейчас я вам покажу, откуда из Беларуси нападение на нас готовится» в исполнении Зеленского – обычный отвлекающий маневр мародера, которому надо переключить внимание со своего воровства на очередную «внешнюю угрозу»,  – написал Дубинский в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между тем, в эфире телеканала НТА бывший замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что самой маловероятной была бы попытка нового захода ВС РФ из Белоруссии на Киев через Чернобыльскую зону, как в 2022 году, – поскольку ВСУ выстроили здесь линии обороны.

Ягун считает, что русские могли бы пытаться продвинуться в сторону Западной Украины.

«Это в первую очередь направление Ровенской атомной, это Сарны и Варош, затем это направление в сторону Ковеля, возможно, Луцк, и направление перекрытия границы, отрезать Украину от двух основных дорог, – это третье направление. А четвертое, это вообще фантастика,- повторить заход через Чернобыльскую зону в Киевской и Черниговской областях», – заявил Ягун.

Он угрожает Белоруссии нанесением удара по Мозырскому НПЗ за помощь РФ.

«Даже заход ДРГ, которая будет ликвидирована и доказано, что это граждане Белоруссии, белорусы с оружием… Последствием этого будет, не знаю, знаете ли, Мозырьский нефтеперерабатывающий завод в 30-ти километрах от границы с Украиной. Даже не надо ракеты пускать или дроны. Это артиллерия просто накроет и все закончится у них».

