Евро-политики должны круглосуточно готовить население к войне с Россией! – Кулеба

Вадим Москаленко.  
22.05.2026 19:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 78
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Евросоюз уже начал активно перевооружаться, теперь пора морально готовить население к началу полномасштабной войны с Россией.

Об этом на канале «Разговор» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз уже начал активно перевооружаться, теперь пора морально готовить население к началу полномасштабной войны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В ЕС политические и военные элиты реально считают, что движутся к войне с Россией. Когда Россия совершит нападение? В момент наибольшей слабости ЕС, чтобы не ждать, когда твой враг станет сильнее.

ЕС, понимая, что на него могут напасть, начинает быстро перевооружаться, и это ускоряет нападение России, которая не может позволить врагу стать сильнее», – привычно бредил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что США не станут воевать за Европу, и это всем уже понятно.

«А общество в большинстве европейских стран разделено. За исключением прибалтов или финнов. Они не могут представить, как по Парижу начнут прилетать ракеты.

А элиты не могут полноценно объяснять людям, куда всё движется, потому что они под давлением крайне правых и крайне левых. Поэтому я говорю европейцам, что буду за них беспокоиться до тех пор, пока хотя бы в одной стране ЕС политик не выиграет выборы с лозунгом «Я защищу Европу от России».

Вы все знаете, куда всё движется, развернули программы перевооружения. И теперь вы должны каждый день говорить людям, что Россия хочет напасть. Иначе потом будет как у нас, когда люди начнут возмущаться: «А почему вы нас не предупредили», – агитировал Кулеба.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Евро-политики должны круглосуточно готовить население к войне с Россией! – Кулеба

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить