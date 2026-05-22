Украинский комбат-нацист: Уже не мечтаем ни о демобилизации, ни о ротации

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 18:36
  (Мск) , Киев
Как только на Украине разгорается очередной коррупционный скандал, власть пытается его погасить разговорами о демобилизации военных.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


В студии прозвучал вопрос о демобилизации и ротациях на фронте.

«Нет ни того, ни другого. И мы уже не верим ни в то, ни в другое. Ибо как только какой-то громкий коррупционный скандал, сразу вспоминают о демобилизации, денежном обеспечении военных, что все уйдут в отпуск, все пойдут в ротацию? Мы уже год без ротации», – жалуется укро-комбат.

При этом он добавил, что раньше с ротациями было намного лучше.

«Сейчас такое плотное противостояние, что все силы втащены в линию боя, просто банально некем нас менять. И я понимаю, что как командир не могу истощить в хлам свое подразделение. Где-то мы даем больничные, где-то отпуска, люди идут, но это не сравнить с нормальной ротационной работой», – плачется Кузик.

