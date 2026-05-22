Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине передали прах Андрея Мельника – гитлеровского коллаборациониста и лидера одной из фракций Организации украинских националистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Замглавы Зе-офиса Ирина Верещук не скрывает своей радости.

«Кортеж с прахом полковника Андрея Мельника и его жены Софии пересек государственную границу Украины, – написала она в своем паблике. – После десятилетий изгнания они возвращаются на родную землю. И сегодня их встречают украинский флаг и государственный гимн, украинская армия, украинские дети и весь украинский народ».

Планируется, что церемония перезахоронения пройдет 24 мая на Национальном военном мемориальном кладбище.

«Если коротко, это конкурент Бандеры за главенство в ОУН [организация под таким названием запрещена в РФ], который гораздо сильнее замазан в сотрудничестве с немцами и сторонники которого массово и с его благословения служили в шутцманшафте. Это не спорный философ, это не идеолог и не «борец за свободу», он реальный участник геноцида. Антивоенные либералы и европейцы всё ещё не смогли разглядеть, где же на Украине нацизм. У меня всё», – прокомментировал ситуацию донецкий военкор Дмитрий Астрахань.

Напомним, что после ликвидации в Нидерландах основателя организации Евгения Коновальца ОУН распалась на две враждующие фракции во главе с Мельником и Бандерой. Обе группировки сотрудничали с нацистами и в то же время вели кровавую междоусобную войну друг с другом.

Стоит заметить, что убийства мельниковцев стали главной причиной ареста немцами Бандеры, о чем говорится в депеше главы РСХА Рейнхарда Гейдриха о поголовном аресте руководства ОУН (б) от 13 сентября 1941 года.

Он напомнил, что на тот момент бандеровцы убили 10 представителей конкурирующей группировки.

«Для выяснения этих террористических актов, безопасности украинского населения и обеспечения безопасности оккупированных территорий на Востоке необходимо положить конец опасной деятельности приверженцев Бандеры. Предлагаю следующее: а) Арестовать всех играющих какую-либо роль в движении БАНДЕРЫ руководителей по подозрению в содействии убийству представителей движения МЕЛЬНИКА. Чтобы обеспечить полный успех провести аресты в пределах государства, в генерал-губернаторстве и в районе операций одновременно, а именно в понедельник 15 сентября 1941 года утром», – говорится в документе.

Украинская пропаганда утверждает, что гитлеровцы бросили Бандеру за решетку якобы за акт о провозглашении «украинской независимости» от 30 июня 1941 года. В депеше Гейдриха этот факт упоминается, но нет ни слова, что он стал основанием для ареста (тем более что в акте бандеровцы обещали тесное сотрудничество с Гитлером в будущем). Упор был сделан исключительно на убийствах мельницковцев.

Ранее украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что идут переговоры о переносе праха Коновальца из Роттердама, где он был ликвидирован легендарным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.