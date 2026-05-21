Приднестровье взяли в осаду с двух сторон, после чего Кишинёв принялся «душить» местную промышленность. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил майор госбезопасности Приднестровской республики в отставке Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приднестровье даже в условиях блокады чувствует себя относительно стабильно, так как Россия обеспечивает поставки газа, а российские миротворцы и ограниченный контингент обеспечивают вопросы безопасности. Приднестровские пенсионеры и социально уязвимые слои получают надбавку из РФ, и вообще выплачивается пенсия российская. Это очень облегчает нагрузку на бюджет республики, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии – это состояние реального окружения, как если бы какой-то гарнизон был окружен. Украина не то, что закрыла границу, она заминировала её, чтобы уж точно никто не смог там ни выскочить, ни куда-то там просочиться. То есть это беспрецедентные вещи, учитывая, что у Украины нет боевых столкновений ни с Приднестровьем, ни там тем более с Молдовой, но идет минирование границы, накопление вооруженных групп возможных действий против Приднестровья. И Молдова действует таким же образом», – сказал Соин.