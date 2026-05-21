Своим неуёмным стремлением в Румынию Санду мобилизует молдавских патриотов

Елена Острякова.  
21.05.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 29
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Россия, Румыния, Скандал


Заявления молдавской президентки Майи Санду об объединении с Румынией свидетельствуют о провале концепции «суверенной европейской Молдовы».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог и религиовед, руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский.

«Нелегитимная президентша откровенно обозначила: для нынешнего режима государственность Республики Молдова уже не является безусловной ценностью.

Если раньше унионистская тема подавалась как маргинальная мечта радикалов, то теперь она постепенно переводится в разряд «запасного геополитического сценария» правящей власти. Это очень опасный сигнал для молдавского общества», – отметил Букарский.

Он считает, что Санду предлагает молдаванам отказаться от собственной государственности ради интеграции в Евросоюз.

«Возникает вопрос: зачем вообще было провозглашать независимость в 1991 году, если спустя 35 лет власть допускает возможность самоликвидации государства? Подобные заявления неизбежно раскалывают общество.

Даже по данным прозападных социологов, большинство граждан не поддерживает объединение с Румынией. Для Гагаузии, Приднестровья, значительной части русскоязычного населения, а также многих молдаван-государственников – это является красной линией», – указал эксперт.

По мнению Букарского, заявление Санду станет ещё одним фактором мобилизации государственнических сил.

В недавнем интервью СМИ-иноагента «Дойче велли» Санду заявила, что рассматривает объединение своей страны с Румынией как альтернативный вариант вступления в ЕС.

