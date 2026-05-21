Молдова упустила возможность получения контроля над 50% газа, который Россия бесплатно поставляла в Приднестровье.

Об этом скрывающийся от преследования президента Молдовы Майи Санду в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон заявил в интервью ютуб-каналу «Морари» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Здесь, конечно же, могла быть большая игра с Приднестровьем, с его бесплатным газом, к которому как-то надо было приобщиться и что-то с него получать. Я высказывал мнение, как ополовинить этот бесплатный газ. Почему все приднестровцам, а нам ничего. Нам тоже надо. Мы тоже хотим на шару слегка хотя бы в какой-то части.

Было много разных вариантов, связанных с тем, что «Газпром» серьезно залез в «Молдовагаз». На этом всем можно было играть», – рассуждал Платон.