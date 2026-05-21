«Это уже метамодерн»: Зеленский истерически-воинственно реагирует на собственные фейки
Беда не в том, что украинская пропаганда со всех утюгов голосит о нападении из Белоруссии, а в том, что сам киевский диктатор Зеленский реагирует на придуманную его же окружением информацию.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это прямо какая-то бомбардировка заявлениями по поводу того, что сейчас нападут из Беларуси. Черниговская область, там Сумская, на Киев пойдут. Зеленский прямо уже и Ставку провёл на этот счёт», – отметил Шелест.
«Хуже всего — это когда в окружении первого лица отсутствие информации, отсутствие активности компенсируется продуцированием какой-то псевдо-информации, а дальше это уже высший пилотаж. Это когда само первое лицо реагирует на придуманную им же информацию.
То есть реально, вот когда начали говорить о том, что Беларусь сейчас нападёт или из Беларуси сейчас нападут, что Беларусь сейчас чуть ли не объявит войну Украине и так далее, я думал – ну, это опять очередная порция сказок, которыми кормят пипл пропагандисты.
Это как бы нормально в ходе войны, это нам может не нравиться, но пропаганда, она действует», – прокомментировал Бондаренко.
«Но когда сам президент начинает собирать Ставку для того, чтобы отреагировать на придуманную его же окружением информацию, это уже, извините, даже не постмодернизм, а какой-то метамодерн», – удивлялся политолог.
