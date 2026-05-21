«Хватит соплежуйства. С некачественным товаром – только так и надо»: укро-генерал оправдывает пытки в ВСУ

В издевательствах и пытках, которые процветают в ВСУ, виновно якобы гражданское население, а не армия.

Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать новую порцию скандальных новостей из штурмового полка «Скала», где до смерти избили нескольких солдат.

Генерал заметил, что неуставными методами проблемы в ВСУ решались и раньше.

«Всегда находились негодяи, которые хотели убежать из армии. И всегда силовая система (государство) ломала этих людей и заставляла выполнять свои функциональные обязанности по защите страны», – подчеркнул Кривонос.

При этом он недоволен, что по Украине «бродят миллионы уклонистов», а потому командиры подразделений испытывают острый дефицит качественного личного состава.

По его словам, у командиров есть приказ выполнить задание, а потому нужно «убрать эти соплежуйства».

«Дали некачественный человеческий материал, с ним так и работают», – цинично излагает экс-замкомандующего ССО ВСУ.

Он возмущается, что негодяями в этой ситуации представляют исключительно военных.