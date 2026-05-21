«Картофельник будет стоять!»: Безумцы с ТВ-канала террориста Порошенко глумятся над «Орешником» в Белоруссии

Белоруссия лишь якобы делает вид, что на ее территории уже находится российское ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему проведения штабных российско-белорусских учений по применению ядерного оружия.

Костенко напомнил, что ранее в Минске сообщили, что у них будет стоять российская ракетная система «Орешник».

«Картофельник у них будет стоять, извините, позвольте пошутить», – влезла киевская ведущая.

Костенко же заметил, что в Белоруссии восстанавливают склады, на которых хранилось еще советское ядерное оружие.

«И заявляли о том, что там будет размещено российское ядерное оружие. Есть ли та это оружие, хотя они уже об этом заявляли, я скажу так, что у меня подтверждений этого нет. С кем я общался, подтверждений того, что это оружие уже в Беларуси, даже под руководством Российской Федерации, у меня нет. Но Белоруссия пытается всем показать, что оно там есть. Даже эти учения они там проводят для того, чтобы, я думаю, это такая больше показательность странам Запада, что они такие сильные», – обнадеживает Костенко.

