Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья. Тирасполь уже поблагодарил Москву за поддержку.

Что означает это решение Кремля, и почему оно принято именно сейчас? Мы собрали мнения экспертов.

Анатолий Дирун, политолог:

Этот шаг Москвы направлен на решение двух задач. Первая – защита Приднестровья. В условиях продвижения Кишиневом нового этапа политики реинтеграции с упором на экономическое давление на Тирасполь Москва фактически легализует будущий механизм экономической помощи республике. Россия дает понять: мы помогаем своим гражданам, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации. Вторая. Указ закрепляет Приднестровье в зоне стратегических интересов России, что свидетельствует о контурах будущего мирного соглашения по Украине, обсуждение которого, вероятно, в ближайшее время начнется с новой силой.

Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ:

Указ Путина – ответ России на вызовы, с которыми скоро столкнутся Приднестровье и Молдова. Вопрос о сохранении молдавской государственности и защите прав приднестровцев. На выборах партия PAS и Майя Санду уверяли, что Молдова войдет в ЕС по частям, оставив Приднестровье на потом. Но Брюссель развеял этот миф, заявив, что примет страну только целиком, причем конкретных сроков нет. Ясно, что Санду не договорится с Приднестровьем до конца президентства, ведь ранее она и не пыталась встречаться с руководством ПМР. Это срывает евроинтеграцию к выборам 2028–2029 годов и грозит команде Санду потерей власти. И руководство Молдовы решает: униря! В 2026 году Майя Санду в интервью британскому и французскому изданиям подтвердила курс на евроинтеграцию Молдовы к 2028 году через унирю. Если первое заявление шокировало общество, но получило поддержку большинства местных политиков, то второе уже никого не удивило. В стране нет политических сил, готовых бороться за сохранение государственности. Обострение в отношениях с Приднестровьем и Гагаузией показывает, что Молдова хочет покончить и с республикой, и с автономией, то есть уйти в Румынию вместе с ними. Указ главы РФ о гражданстве для приднестровцев – сигнал Кишиневу и Бухаресту, что Россия не уйдет из региона. Если граждане Молдовы смирились с потерей государственности, то у Тирасполя всегда была принципиальная позиция на этот счет. Сама республика создавалась в 1990 году как ответ на угрозу унионизма. Как и Гагаузская автономия. И если Санду решится на ликвидацию Молдовы, Россия не оставит своих граждан. Возможно, у ПМР появится шанс реализовать свой геополитический выбор в пользу РФ, сделанный на референдуме.

