Указ Путина по Приднестровью о гражданстве: Россия фиксирует свое присутствие в регионе

София Русу.  
17.05.2026 20:42
  (Мск) , Кишинев-Тирасполь
Просмотров: 286
 
Дзен, Дипломатия, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья. Тирасполь уже поблагодарил Москву за поддержку.

Что означает это решение Кремля, и почему оно принято именно сейчас? Мы собрали мнения экспертов.

Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья. Тирасполь уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Анатолий Дирун, политолог:

Этот шаг Москвы направлен на решение двух задач. Первая – защита Приднестровья. В условиях продвижения Кишиневом нового этапа политики реинтеграции с упором на экономическое давление на Тирасполь Москва фактически легализует будущий механизм экономической помощи республике. Россия дает понять: мы помогаем своим гражданам, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации.

Вторая. Указ закрепляет Приднестровье в зоне стратегических интересов России, что свидетельствует о контурах будущего мирного соглашения по Украине, обсуждение которого, вероятно, в ближайшее время начнется с новой силой.

Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ:

Указ Путина – ответ России на вызовы, с которыми скоро столкнутся Приднестровье и Молдова. Вопрос о сохранении молдавской государственности и защите прав приднестровцев.

На выборах партия PAS и Майя Санду уверяли, что Молдова войдет в ЕС по частям, оставив Приднестровье на потом. Но Брюссель развеял этот миф, заявив, что примет страну только целиком, причем конкретных сроков нет.

Ясно, что Санду не договорится с Приднестровьем до конца президентства, ведь ранее она и не пыталась встречаться с руководством ПМР. Это срывает евроинтеграцию к выборам 2028–2029 годов и грозит команде Санду потерей власти. И руководство Молдовы решает: униря!

В 2026 году Майя Санду в интервью британскому и французскому изданиям подтвердила курс на евроинтеграцию Молдовы к 2028 году через унирю. Если первое заявление шокировало общество, но получило поддержку большинства местных политиков, то второе уже никого не удивило. В стране нет политических сил, готовых бороться за сохранение государственности.

Обострение в отношениях с Приднестровьем и Гагаузией показывает, что Молдова хочет покончить и с республикой, и с автономией, то есть уйти в Румынию вместе с ними.

Указ главы РФ о гражданстве для приднестровцев – сигнал Кишиневу и Бухаресту, что Россия не уйдет из региона. Если граждане Молдовы смирились с потерей государственности, то у Тирасполя всегда была принципиальная позиция на этот счет. Сама республика создавалась в 1990 году как ответ на угрозу унионизма. Как и Гагаузская автономия.

И если Санду решится на ликвидацию Молдовы, Россия не оставит своих граждан. Возможно, у ПМР появится шанс реализовать свой геополитический выбор в пользу РФ, сделанный на референдуме.

Александр Кориненко, политолог:

Указ президента России – элемент большой политической игры вокруг Молдовы и всего региона. Москва показывает, что по-прежнему рассматривает Левый берег как территорию своего стратегического влияния. Россия использует не только военные или дипломатические инструменты, но и гуманитарно-правовые. Раздача гражданства – способ создать дополнительную политическую и юридическую связь с населением региона.

Почему указ вышел сейчас? Геополитическое противостояние вокруг Молдовы обостряется. Кишинев ускоряет евроинтеграцию, дистанцируется от СНГ, усиливает сотрудничество с НАТО. На этом фоне Москва демонстрирует: у нее остаются рычаги влияния.

К тому же в Приднестровье растет тревожность населения из-за экономических проблем. Российское гражданство для многих – это пенсии, возможность работы в РФ, перемещения.

Со стороны Кишинева мы, вероятно, увидим заявления о нарушении суверенитета и попытки вынести вопрос на международные площадки.

Но чем сильнее Кишинев давит на Приднестровье, тем глубже регион уходит в орбиту России. В итоге вместо реинтеграции Молдова получит окончательный раскол страны.

Проблема Молдовы в отсутствии стратегии по Приднестровью. Делая ставку на внешних партнеров и геополитику, Кишинев так и не создал модель привлекательной страны для жителей обоих берегов Днестра.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Указ Путина по Приднестровью о гражданстве: Россия фиксирует свое присутствие в регионе

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить